V Medickej záhrade v Bratislave otvoria letnú čitáreň

Bratislava 10. júna (TASR) – Letná čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste, ktorá je už 16 rokov súčasťou leta, otvorí v pondelok 12. júna opäť svoje pomyselné brány. Návštevníci budú mať k dispozícii 70 titulov domácich a zahraničných časopisov a denníkov, ale aj informačné a propagačné materiály o Bratislave. Zároveň bude fungovať aj samoobslužná knižnica, v ktorej sa dajú bezplatne požičať a čítať knihy vyradené zo zbierok Staromestskej knižnice či dary od občanov. Čitáreň celkovo ponúkne 52 študijných miest a bezplatné pripojenie na internet."Letná čitáreň je už roky obľúbenou zastávkou potulkami mestom pre Staromešťanov, ale aj návštevníkov Medickej záhrady," skonštatoval starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Sám podľa vlastných slov rád trávi voľné chvíle nad knihou, posedí si v pokojnom prostredí záhrady či porozpráva sa s priateľmi a obyvateľmi.Počas letných mesiacov je pre návštevníkov pripravený aj kultúrny program. Deti sa môžu tešiť napr. na sedem bábkových predstavení Stražanovho bábkového divadla či rôzne tvorivé dielne a zážitkové čítanie. Pre dospelých sú pripravené medzigeneračné tvorivé dielne, výstavy, stretnutia so slovenskými spisovateľmi alebo cestovateľské videoprojekcie z ciest po Arktíde, Špicbergoch či Grónsku. Vstup na podujatia je voľný.Letná čitáreň je otvorená denne od 10.00 do 18.00 h, a to až do 31. augusta.