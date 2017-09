V Mekke sa skončila päťdňová moslimská púť hadždž

Moslimskí veriaci kameňujú satana počas veľkej tradičnej moslimskej púte hadždž v prvý deň sviatku obetovania s názvom íd al-adhá v Mekke 2. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mekka 3. septembra (TASR) - V saudskoarabskom meste Mekka sa dnes skončila každoročná päťdňová moslimská púť hadždž. Oficiálny koniec púte na tlačovej konferencii v Mekke oznámil guvernér tohto mesta Chálid aj-Fajsal s tým, že tento rok nedošlo na hadždži k nijakým zraneniam, informovala agentúra AP.Päťdňová púť pozostáva zo série rituálov, ktoré majú očistiť dušu od hriechov a prehĺbiť pocit rovnosti a bratstva medzi moslimami. Púť musia absolvovať raz život všetci moslimovia, ak im to dovoľuje zdravie a majú na ňu dostatok financií. Po skončení púte veriaci obetujú zviera a zúčastnia sa na oslavách sviatku Íd al-adhá.Podľa saudskoarabských úradov sa tohtoročnej púte za prísnych bezpečnostných opatrení zúčastnilo približne 2,3 milióna moslimov.Saudskoarabská vláda v posledných rokoch investovala miliardy dolárov do zlepšenia bezpečnostných opatrení počas púte, a to najmä v údolí Miná vzdialenom sedem kilometrov od Mekky, kde sa vykonáva jeden z posledných obradov islamskej púte hadždž - symbolické kameňovanie satana. V roku 2015 tam totiž došlo k tlačenici, v ktorej podľa niektorých odhadov zahynulo až 2000 ľudí.