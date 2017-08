V Mekke sa začala päťdňová moslimská púť hadždž

Moslimskí veriaci, archívne foto/span> Foto: TASR/AP

Rijád 30. augusta (TASR) - V saudskoarabskom meste Mekka sa dnes začala každoročná moslimská púť hadždž. Podľa úradov tam s týmto cieľom pricestovalo vyše 1,7 milióna veriacich z celého sveta, informuje agentúra AP.Počas úvodného dňa hadždžu pútnici v tamojšej Veľkej mešite krúžia okolo kvádrovitej stavby Kába, ktorá je najposvätnejším miestom islamu, a vykonávajú rôzne rituály v šľapajach prorokov Mohameda a Abraháma.Päťdňový hadždž musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Pútnici sú odetí v ihráme. U mužov ide o biely kus tkanej látky, ktorý predstavuje jednotu medzi moslimami a rovnosť pred Alahom. Ženy majú voľné oblečenie vrátane šatky zahaľujúcej hlavu. Po skončení púte veriaci obetujú zviera a zúčastnia sa na oslavách sviatku Íd al-adhá.Hadždž, jeden z piatich pilierov moslimskej viery, sa podľa islamského kalendára začína každý rok na ôsmy deň lunárneho mesiaca Dhú'l-hidždža. Tohtoročný hadždž bude trvať od 30. augusta do 3. septembra. Náklady na púť do Mekky sú 2600 až 4300 dolárov; pre veriacich z rozvojových krajín preto sporenie na cestu zvyčajne trvá mnoho rokov.Tohtoročné podujatie je však zatienené najhoršou politickou krízou v Perzskom zálive za niekoľko desaťročí. Saudská Arábia totiž stojí na čele zoskupenia krajín, ktoré prerušili diplomatické a obchodné styky s Katarom na základe obvinení, že emirát podporuje islamských extrémistov na Blízkom východe a v Afrike. Katar tieto obvinenia odmieta.Po vlaňajšom bojkote Teheránu sa vrátili aj veriaci z Iránu. Islamská republika bojkotovala vlaňajší hadždž po sporoch medzi Teheránom a Rijádom ohľadom tragickej tlačenice, ktorá túto púť postihla v roku 2015.