V mestskej časti Dolný Moštenec rozšíria kanalizáciu o 1,3 kilometra

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Milan Podmaník Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Milan Podmaník

Považská Bystrica 13. júna (TASR) – V považskobystrickej mestskej časti Dolný Moštenec rozšíri mesto Považská Bystrica v spolupráci s Považskou vodárenskou spoločnosťou kanalizáciu o asi 1,3 kilometra.Problematikou vybudovania kanalizácie, ktorá v Považskej Bystrici chýba v Hornom a Dolnom Moštenci, sa magistrát zaoberá už dlhodobo. Pôvodne sa mala táto veľká investícia realizovať cez eurofondy, avšak projekt, ktorý bol ešte z roku 2009, so sebou niesol viaceré komplikácie. Najväčšími boli neoprávnené náklady v sume takmer milión eur.„V meste sme dokázali vyriešiť množstvo problémov, ale v súvislosti s projektom kanalizácií sme sa nedokázali pohnúť dopredu. S ministerstvom životného prostredia sme sa roky dohadovali o tom, či vôbec sme oprávnení žiadať na kanalizáciu eurofondy. Potom nám prišla oficiálna a konečná odpoveď, že nie. Podmienkou pre čerpanie eurofondov je odkanalizovanie na menej ako 80 %. Považská Bystrica je dnes odkanalizovaná na 93 %, čo je oficiálny údaj. Dohodli sme sa preto s Považskou vodárenskou spoločnosťou, že už v tomto roku začne s budovaním kanalizácie v Dolnom Moštenci,“ vysvetlil primátor Karol Janas.Pred desiatimi rokmi Považská vodárenská spoločnosť vybudovala v rámci európskych fondov čistiareň odpadových vôd a postavila hlavné kanalizačné zberače, pričom jeden z nich bol vybudovaný aj na smer Dolný a Horný Moštenec. Tieto zberače sú navrhnuté na rozvoj a budovanie kanalizácie v oboch Moštencoch. Na zasadnutí dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorá schvaľuje investičný plán, sa v minulom roku dohodlo, že sa postupnými krokmi zrealizujú aj ostatné vetvy v Dolnom a Hornom Moštenci. Keďže výška investície na zrealizovanie kanalizácie vo všetkých chýbajúcich častiach je dosť vysoká, treba práce rozdeliť do niekoľkých rokov.„Prešli sme si lokality a hľadali sme takú časť, ktorá by nám vyšla z vyčlenených financií a zároveň by tam bolo aj čo najviac napojených rodinných domov. Vybrali sme si lokalitu, ktorá je v Dolnom Moštenci oproti kostolu - dom kultúry, hasičská zbrojnica a celé okolie. Výhodou tohto územia je, že gravitačne inklinuje k hlavnej ceste, kde sa napojíme,“ vysvetlil výrobno-technický riaditeľ Považskej vodárenskej spoločnosti Jaroslav Lagiň.Ako dodal v apríli dodávateľovi odovzdali stavenisko a v máji sa začalo stavať. „Už tento rok by mala byť kanalizácia v Dolnom Moštenci rozšírená o 1,3 kilometra. Celkovo sa vybuduje 39 kanalizačných šácht, ktoré budú slúžiť na údržbu a prevádzku kanalizácie a 68 odbočení na prípojky k nehnuteľnostiam,“ doplnil Lagiň.