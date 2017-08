V mestskej časti Nové Mesto by mal vzniknúť malý pivovar

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 21. augusta (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto plánujú zriadiť malý pivovar. Mal by slúžiť na výrobu rozličných druhov piva, ktoré budú určené pre distribúciu do reštauračných prevádzok a pohostinských zariadení. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Yvatrade Plus predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).Malý pivovar General sa bude nachádzať v priemyselnej časti Bratislavy v existujúcom objekte na Magnetovej ulici 13.uvádza investor v zámere.Spoločnosť vysvetľuje, že pivo je kvasený, slabo alkoholický nápoj vyrábaný z obilného sladu, vody a chmeľu pomocou pivovarských kvasiniek. Pod pojmom malý pivovar možno rozumieť podnik s ročnou produkciou 500 až 2000 hektolitrov piva. Na Slovensku sa v súčasnosti prevádzkuje 45 malých pivovarov a ich počet narastá.Investor ráta s produkciou piva v množstve 1320 hektolitrov za rok. Pivo sa bude distribuovať v KEG sudoch a vo fľaškách, PET a sklenených.opisuje.S úpravou priestorov hodlá investor začať v septembri tohto roka a ukončiť by ju chcel v novembri. Predpokladaným termínom spustenia prevádzky je december 2017. Celkové náklady by mali dosiahnuť približne 250.000 eur.konštatuje spoločnosť s tým, že je rastúci dopyt po regionálnych pivách produkovaných malými pivovarmi.