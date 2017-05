V Mexiku chytili vodcu drogového kartelu Sinaloa

Na snímke je vstupná brána do budovy generálnej prokuratúry pre organizovaný zločin po príchode konvoja so zadržaným vodcom drogového gangu Sinaloa v Mexiko City 2. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 2. mája (TASR) - Mexické orgány zadržali jedného z vodcov drogového kartelu Sinaloa, ktorý po opätovnom zatknutí Joaquína "El Chapa" Guzmána začal bojovať o riadenie gangu. Oznámila to dnes mexická generálna prokuratúra. Podľa jej vyhlásenia vojaci a agenti zadržali vodcu drogového gangu "Dámasa N.".Nemenovaný predstaviteľ generálnej prokuratúry potvrdil, že podozrivým je Dámaso López, známy aj pod prezývkou "El Licenciado". Tento titul sa používa na označenie absolventov vysokých škôl. López bol dlho považovaný za pravú ruku Guzmána a v roku 2001 mu pomáhal ujsť z mexického väzenia.Generálna prokuratúra zverejnila aj fotografie zachytávajúce vojakov v plnej bojovej výzbroji, ako strážia vchod do luxusnej budovy s bytmi na hlavnom bulvári v metropole Mexiko, neďaleko centra mesta.López nie je prvým údajným vplyvným členom drogového gangu zo vzdialených provincií, ktorého chytili v hlavnom meste. Hoci predstavitelia metropoly tvrdia, že drogové kartely neovládajú územie hlavného mesta, priznávajú, že drogoví bossovia niekedy v meste žijú a prepravujú cezeň dodávky drog.López údajne viedol spor s Guzmánovými synmi o ovládnutie teritórií kartelu.Guzmána vydali tento rok už skôr do Spojených štátov, kde čelí početným obvineniam, napríklad z obchodovania s drogami, z prania špinavých peňazí a ďalších trestných činov. Vinu popiera.Odkedy je Guzmán vo väzení, kartel Sinaloa riadia Ismael "El Mayo" Zambada García a Rafael Caro Quintero - dvaja najtradičnejší bossovia zo starej školy, a tiež López a Guzmánov syn Ivan Archivaldo Guzmán.