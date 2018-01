V Michalovciach hľadajú najdlhšie trvajúce manželstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Michalovce 31. januára (TASR) – V metropole Zemplína hľadajú v rámci Národného týždňa manželstva (NTM), ktorý v tomto roku potrvá od 12. do 18. februára, najdlhšie trvajúce manželstvo. Pripravených je v rámci týždňového podujatia aj niekoľko sprievodných aktivít.uvádza na svojej webovej stránke mesto s tým, že urobiť tak možno do 7. februára 2018. Do súťaže, ktorú organizuje Cirkev bratská v spolupráci s mestom, sa môžu prihlásiť len manželské páry žijúce v Michalovciach.V rámci NTM sa v Michalovciach pripravuje niekoľko sprievodných podujatí. Jedným z nich je Muzikál Anna v podaní Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um, ktorý sa uskutoční 15. februára o 17.00 h v mestskom kultúrnom stredisku. Naplánované sú aj ďalšie aktivity v dome Cirkvi bratskej. V sobotu (17.2.) je o 15.00 h pripravená prednáška s diskusiou na tému Manželstvo ako umenie lásky, v nedeľu (18.2.) sa začnú od 10.00 h bohoslužby.Cieľom NTM je propagácia a podpora manželstva. Iniciatíva organizovať ho sa zrodila v roku 1997 v Anglicku. Podujatie Marriage Week (Týždeň manželstva) vtedy založil Richard Kane a rýchlo si získal podporu osobností politického a spoločenského života. Záštitu nad podujatím prevzal počas svojho úradovania vtedajší premiér Tony Blair s manželkou. Na Slovensku sa organizuje od roku 2011.