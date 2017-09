V Michalovciach odhalia miniatúru už neexistujúcej židovskej synagógy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Michalovce 5. septembra (TASR) - Michalovce si uctia pamiatku židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, odhalením miniatúry už neexistujúcej židovskej synagógy na Námestí osloboditeľov. Jej autorom je akademický sochár Ján Leško.Ako informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, v rokoch 1942 až 1944 bolo z Michaloviec do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau deportovaných 3565 mužov, žien a detí z 5800 tu žijúcich Židov.priblížila.Metropola Zemplína patrila podľa jej ďalších slov k centrám ortodoxného židovstva.priblížila históriu Palečková.Na miniatúre, ktorá bude odhalená v piatok (8.9.) o 10.00 h, nájde verejnosť historické fakty v slovenskom, anglickom a hebrejskom jazyku, tiež v Braillovom písme, ale aj prepojenie prostredníctvom QR kódu na ďalší zdroj informácií. Súčasťou projektu je aj výstava fotografií so židovskou tematikou v rámci Galérie pod nebom.doplnila.Aktivity sú súčasťou projektu Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR vo výške 10.000 eur. Jeho cieľom je priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 až 1944 v Michalovciach širokej verejnosti.