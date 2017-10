V Michalovciach otvorili zrekonštruovanú budovu okresného súdu

Na snímke zľava primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, predseda Okresného súdu v Michalovciach Martin Stretavský, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová a predseda Krajského súdu Košice Imrich Volkai počas strihania pásky na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej budovy Okresného súdu v Michalovciach 6. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Michalovce 6. októbra (TASR) – Zrekonštruovanú budovu okresného súdu dnes slávnostne otvorili v Michalovciach. Moderné priestory prinášajú viac komfortu pre sudcov, zamestnancov i verejnosť. Obnova starej budovy a nová prístavba stáli 2.484.000 eur, financovanie bolo zabezpečené z rozpočtu rezortu spravodlivosti.Počet pojednávacích miestností sa zvýšil zo šesť na osem. V prístavbe sa nachádzajú kancelárie sudcov a administratívy a v suteréne registratúrne stredisko – archív.uviedol pre novinárov predseda Okresného súdu Michalovce Martin Stretavský.V nových priestoroch bude podľa neho možné obžalovaných umiestniť do eskortných miestností so samostatným vchodom na pojednávania.priblížil výhody novej budovy Stretavský.V novom objekte budú viac chránení aj samotní sudcovia, ktorí budú do pojednávacích miestností vstupovať samostatnými vchodmi. Bezpečnosť sa zvýšila aj kamerovým systémom. Priestory sú navyše priestrannejšie a klimatizované.Budova, v ktorej sídli okresný súd, je spojená s Výškovou budovou, ktorá je najvyššou stavbou v meste. Pred viac ako 40 rokmi ich projektoval architekt Pavol Merjavý. Ten vypracoval aj projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii a prístavbe súdu.dodala.Na slávnostnom otvorení mal byť podľa plánu prítomný aj premiér Robert Fico, podľa Úradu vlády SR však pre pracovnú vyťaženosť nemohol prísť.