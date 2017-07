V Michalovciach plánujú vybudovať nové detské ihriská

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Michalovce 27. júla (TASR) - Michalovce plánujú vybudovať ďalšie detské ihriská, a to na Námestí slobody a na sídlisku Západ. Spĺňať by mali nielen bezpečnostné, ale aj estetické štandardy. Zrealizovať by chceli tiež výstavbu aspoň jedného workoutového ihriska pre mládež, ktoré predstavuje kombináciu športu a zábavy.Ako TASR informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, detské ihriská v meste možno rozdeliť do dvoch skupín.konkretizovala. Dodnes sa podľa jej ďalších slov takýchto ihrísk zachovalo mnoho, avšak veľká časť ich prvkov si vyžaduje rekonštrukciu. Tieto zariadenia totiž v súčasnosti prevažne nevyhovujú z hľadiska bezpečnostného, funkčného i estetického.Druhou kategóriou sú ihriská certifikovaných výrobcov, ktoré v meste pribudli v rokoch 2004 až 2016.uviedla Palečková. Na území mesta Michalovce sa v súčasnosti nachádza z oboch kategórií napr. 78 pieskovísk, 20 ihrísk, 111 hojdačiek, 30 preliezačiek či 5 zostáv so sklzom. Mesto chce priestor pre deti rozšíriť aj o spomínané lokality.Správcom detských ihrísk sú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Celkové náklady na ich údržbu predstavovali vlani takmer 10.000 eur.