V Michalovciach uviedli publikácie o dominantách metropoly Zemplína

Michalovce 31. decembra (TASR) – Michalovčania v nedeľu uviedli do života dve publikácie, ktoré sú venované dominantným symbolom metropoly Zemplína. Prvou je kniha o miestnom kaštieli rodu Sztáray, druhá je venovaná maliarovi Teodorovi Jozefovi Moussonovi.Urobili tak pri príležitosti tradičnej silvestrovskej vernisáže, ktorú v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska usporiadalo Zemplínske múzeum (ZM), ktorého sídlo, práve spomínaný kaštieľ, je stále v rekonštrukcii. Galériu v tejto súvislosti navštívilo množstvo milovníkov umenia.V tomto roku si verejnosť pripomína 130 rokov od narodenia T. J. Moussona, ktorého nazývajú aj maliarom zemplínskeho slnka a ľudu. Narodil sa 15. decembra v maďarskom Högyészy, zomrel v Trenčíne v roku 1946. Zostaviť komplexnú knihu o tejto osobnosti sa jej autori rozhodli preto, že v súčasnosti jeho dielo, čo sa týka výtvarného umenia, rezonuje nielen v regióne, ale aj na Slovensku.uviedla pre TASR jedna z autoriek knihy a zároveň historička umenia ZM Dana Barnová. Ide už o tretiu publikáciu venovanú tomuto umelcovi. Prvá vznikla ešte v roku 1977.spomenula. Do Michaloviec prišiel v roku 1911 ako učiteľ kreslenia. Podľa jeho spomienok, ktoré spísala jeho dcéra, nemal predstavu, kam ide.poznamenala Barnová s tým, že tu ostal viac ako 30 rokov aj napriek tomu, že Michalovce neboli ani kultúrnym, ani hospodárskym centrom.dodala s úsmevom.Typická bola preňho podľa historičky umenia farebnosť, ktorá je príznačná aj pre samotný zemplínsky kroj.uzavrela. Na vytvorení publikácie sa podieľali Vladimír Sekela, Martin Molnár a Dana Barnová.Publikáciu Kaštieľ v Michalovciach vytvorili pri príležitosti 60. výročia od vzniku Zemplínskeho múzea, ktoré si verejnosť pripomínala počas tohto roka.uviedol pre TASR jeden z autorov knihy a zároveň historik ZM Martin Molnár. Viacerí autori na 128 stranách predstavili podľa neho tento objekt z historického, architektonického i stavebného hľadiska. Obsahuje bohatú obrazovú prílohu.poznamenal. Na publikácii intenzívne pracovali rok, materiály však zbierali podľa Molnára už ich predchodcovia od vzniku múzea.Najťažšie na jej tvorbe bolo podľa historika to, že všetky materiály, ktoré bolo potrebné najprv vyhľadať nielen v slovenských, ale aj v zahraničných archívoch, sú po latinsky a maďarsky. Bolo ich teda nutné prekladať.doplnil. Jej ďalšími autormi sú Alena Mišíková, Stanislava Rovňáková, Miroslav Matejka a Michal Šimkovic.