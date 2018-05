Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Michalovce 2. mája (TASR) – V blízkosti športovísk v Michalovciach vznikne Pamätník olympionikov. Má byť symbolickým prejavom vďaky občanov osobnostiam, ktoré sú späté s mestom a boli účastníkmi olympijských hier.Podľa dôvodovej správy k materiálu, ktorý schvaľovali mestskí poslanci na minulotýždňovom zastupiteľstve, je určený žijúcim, resp. nežijúcim olympionikom, ktorí ako športovci alebo tréneri na olympijských hrách oficiálne reprezentovali republiku (ČSR, ČSSR, ČSFR a SR) a majú miesto narodenia v meste Michalovce, študujú alebo tam študovali, žijú, resp. v ňom žili, pôsobia či pôsobili v metropole Zemplína.Ako TASR informoval primátor mesta Viliam Zahorčák, pamätník umiestnia v tzv. športovej zóne, ktorú tvorí zimný štadión, mestská športová hala aj neďaleký futbalový štadión. Závisieť to bude aj od jeho tvaru, ktorý bude predmetom súťaže. Zhotoviť by ho mali z kameňa. Jeho súčasťou by mala byť pamätná tabuľa s menom a priezviskom olympionika, u žien aj rodným, druhom športu, rokom olympiády, resp. olympiád, reprezentačnou účasťou, medailovým umiestnením a symbolom olympijských hier.Mená osobností, ktoré budú ako prvé zaradené na Pamätník olympionikov, potvrdil okrem michalovských poslancov aj Slovenský olympijský výbor. Patrí medzi ne športový gymnasta Pavel Gajdoš, atlét Milan Mikuláš, tréneri atletiky Ján Šaffa a Gabriel Valiska, tréner hádzanej Ladislav Šesták, hokejistka Nicol Čupková, hokejista Richard Šechný a paralympionik v tlaku na lavičke Ján Berdy. Umiestenie mena je spojené so slávnostným aktom, ktorý pripadá na 23. jún, čo je Olympijský deň. Vzhľadom na obmedzený čas však termín najneskoršieho zhotovenia pamätníka určili na november 2018.Vytvoriť ho navrhol miestny Olympijský klub.vysvetlil primátor.