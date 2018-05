V Michalovskom okrese pokračuje epidemický výskyt osýpok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 31. mája (TASR) - V Michalovskom okrese, konkrétne v obci Drahňov, pokračuje epidemický výskyt osýpok. Najnovšie sa tam potvrdili dva nové prípady. TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.priblížila Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) s tým, že v spomínanej obci evidujú od 7. do 30. mája celkovo 13 prípadov osýpok, z toho tri sú importované z Veľkej Británie.doplnila.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach podľa jej ďalších slov naďalej pokračuje vo vykonávaní príslušných protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia osýpok.upozornila.Ako ďalej uviedla, ÚVZ SR zároveň naďalej pozorne monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku aj v Európe a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii okamžite prijíma všetky potrebné opatrenia.dodala. Prípady osýpok na Slovensku ÚVZ SR nahlási do Európskeho systému rýchleho varovania.O prvých prípadoch zavlečenia osýpok na dolný Zemplín ÚVZ SR informoval na začiatku tohto týždňa.