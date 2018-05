V. Mika v nedeľu ohlási, či bude kandidovať za primátora Bratislavy

Na ilustračnej snímke pohľad na časť Mostu SNP, katedrálu Sv. Martina (vpravo) a hotel Danube (vpravo v popredí) v Bratislave. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 31. mája (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika ohlási v nedeľu (3.6.) svoje rozhodnutie, či bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať za primátora Bratislavy. Potvrdil to pre TASR.V piatok (1.6.) majú tiež oznámiť opozičné OĽaNO a SaS, akého kandidáta v boji o post bratislavského primátora podporia. Podľa informácií TASR to má byť starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva.Kandidátom na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách je architekt, mestský aktivista a hudobník Matúš Vallo. Kresťanskodemokratické hnutie postaví vo voľbách ako kandidátku na bratislavskú primátorku Caroline Líškovú.O primátorský post zvažujú zabojovať starostovia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa zo Záhorskej Bystrice a Ján Mrva z Vajnôr. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, rozmýšľa tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Medzi možnými kandidátmi sa spomína aj poslanec Národnej rady SR a bratislavský mestský poslanec Ján Budaj.Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa podľa vlastných slov ešte nezaoberá svojou kandidatúrou v tohtoročných komunálnych voľbách.