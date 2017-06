V minigalérii v Nových Zámkoch sa dozviete všetko o živote motýľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 12. júna (TASR) - Premena do krásy je názov náučnej výstavy o motýľoch, ktorú môžu návštevníci vzhliadnuť v týchto dňoch v novozámockej minigalérii v kine Mier. Ako TASR informovala Mária Skalová z odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry Mestského úradu (MsÚ) v Nových Zámkoch, výstava, ktorej autorkou je Zuzana Hogyová, umožňuje návštevníkovi spoznať veľa zaujímavostí o živote motýľov.Túto skupinu hmyzu ohrozuje najmä zarastanie pôvodných biotopov, chemizácia a intenzifikácia v poľnohospodárstve a do určitej miery aj nelegálny zber.uviedla Skalová.Fotografie návštevníkovi priblížia najznámejšie druhy vyskytujúce sa v prírode Slovenska a tiež poznanie, že len u nás bolo doteraz entomológmi zistených viac ako 3600 druhov motýľov.dodala pracovníčka MsÚ.Organizátorom výstavy je mesto Nové Zámky, odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry, ktorému exponáty zapožičalo Východoslovenské múzeum v Košiciach.Výstava potrvá do 16. júla.