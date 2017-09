V Minsku sa konal protest proti spoločným vojenským cvičeniam s Ruskom

Ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Minsk 8. septembra (TASR) - Približne 200 osôb sa zišlo dnes v bieloruskej metropole Minsk na nepovolenom proteste proti nadchádzajúcim spoločným vojenským cvičeniam s Ruskom.Ako uviedla agentúra AP, i keď bezpečnostné zložky v tejto autoritárskej krajine v minulosti patriacej k Sovietskemu zväzu zvyčajne proti demonštrantom ostro zasahujú, z účastníkov dnešného zhromaždenia nikoho nezatkli.Na cvičeniach Zapad 2017 sa od 14. septembra zúčastní celkovo takmer 13.000 ruských a bieloruských armádnych príslušníkov a takmer 700 kusov vojenskej techniky.V radoch bieloruskej opozície vznikli v tejto súvislosti obavy, že by mohlo ísť o začiatok stálej vojenskej prítomnosti ruskej armády v krajine. Jedna z hlavných osobností opozície Mikola Statkevič na zhromaždení povedal, že manévre môže Rusko využiť na to, "aby použilo našu krajinu ako základňu agresie".Bielorusko priamo susedí s Litvou a Lotyšskom a Estónsko sa nachádza neďaleko jeho územia. Zmienená trojica pobaltských štátov už viackrát vyjadrila obavu, že Rusko sa môže pokúsiť o ich anexiu podobne, ako sa stalo v roku 2014 v prípade Krymu.Ruský rezort obrany koncom augusta uviedol, že spoločné vojenské cvičenia s Bieloruskom budú mať čisto obranný charakter. Zdôraznil tiež, že odmieta tvrdenia, že by manévre mohli byť využité na prípravu vpádov do Poľska, Litvy či Ukrajiny.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v tejto súvislosti povedal, že aliancia bude tieto cvičenia ostro sledovať, a apeloval na ich otvorenosť a zákonnosť.