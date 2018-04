Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. apríla (TASR) - V minulom roku mohlo pracovať takmer 6600 slovenských väzňov z necelých 11.000 odsúdených a obvinených osôb.uviedol v stredu pre TASR riaditeľ Kancelária generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž z odkazom na ročenku ZVJS, ktorá bola zverejnená pred pár dňami.Podľa jeho slov z evidovaného počtu 6538 zaraditeľných osôb bolo v priemere denne do práce zaradených 4548 odsúdených a 48 obvinených, čím sa za hodnotený rok dosiahla 69,56-percentná zamestnanosť. Zamestnanosť vo vedľajšom hospodárstve v porovnaní s rokom 2016 zaznamenala pokles v percentuálnom vyjadrení o 0,28 percenta a v priemernom počte zaradených denne do práce pokles o 30 osôb.Zaraďovanie obvinených a odsúdených do práce sa vykonávalo vo vnútornej prevádzke a v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavov. Z priemerného počtu 4548 obvinených a odsúdených zaradených do práce bolo priemerne denne 919 osôb zaradených vo vnútorných prevádzkach ústavov a 3629 osôb v strediskách vedľajšieho hospodárstva. Vyplýva ďalej z ročenky ZVJS za minulý rok.Priemerná pracovná odmena obvinených a odsúdených, ktorá predstavuje odmeňovanie podľa plnenia výkonových noriem, rozsahu pracovnej doby, dosahovanej kvality práce, druhu vykonanej práce a počtu odpracovaných hodín za kalendárny mesiac, bola vo výške 112,09 eura. Vo vedľajšom hospodárstve dosiahla výšku 98,80 eura a vo vnútornej prevádzke 164,60 eura.objasnil ďalej Baláž.Výrobky stredísk vedľajšieho hospodárstva sú zverejňované a priebežne aktualizované na webovej stránke www.zvjs.sk, kde sú uvedené aj možnosti spolupráce s právnickými a fyzickými osobami.