V minulom roku v Prešovskom kraji stúpol počet sobášov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 21. júna (TASR) – Najviac sobášov za posledných 20 rokov v Prešovskom kraji bolo vlani. Do stavu manželského tu vstúpilo 5006 párov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 167 svadieb viac. Najviac sobášov na 1000 obyvateľov zaznamenali v okrese Stará Ľubovňa (6,7) a najmenej v okrese Medzilaborce (5,3). Informovala o tom Zuzana Šoltisová z prešovského pracoviska Štatistického úradu SR.Naďalej pokračuje trend zvyšovania priemerného veku snúbencov, ktorý za posledných desať rokov vzrástol približne o dva roky. Muži sa ženia v priemere vo veku 31 rokov a nevesty ako 28-ročné. U snúbencov, ktorí obidvaja vstupovali do manželstva prvýkrát, bol priemerný vek o niečo nižší - 29 rokov u mužov a 27 rokov u žien. Najvyšší priemerný vek u ženíchov bol zaznamenaný v okrese Humenné (32,6 roka) a u neviest v okrese Poprad (29,7 roka). Opakom sú muži z okresu Sabinov (28,8 roka) a nevesty z okresu Bardejov (26,5 roka).Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25- až 29-ročných, a to 1779 ženíchov a 2070 neviest. Manželstvo uzatvorilo vo veku 65 a viac rokov 23 mužov a sedem žien. Až 736 párov si svoje áno povedalo v septembri, čo je v porovnaní s ostatnými mesiacmi roka rekord.Štatistika eviduje aj rozvodovosť, vlani sa pre tento krok rozhodlo 956 párov, no oproti predošlému roku je to pokles o 81 rozvodov. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 19 rozvodov, čo je najmenej na Slovensku. Najviac rozvodov na 100 sobášov zaznamenali v okrese Svidník (31,4) a najmenej v okrese Sabinov (10,8). Až 65,4 percenta návrhov na rozvod iniciovali ženy. V čase rozvodu mali v priemere 39 rokov, ich manželia 42 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa párov vzrástol o dva roky. Priemerná dĺžka rozvedeného manželstva je 15,6 roka.Najčastejšou príčinou rozvodu je rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, čo uviedlo 65,3 percenta rozvádzajúcich sa partnerov. Nasleduje u mužov nevera (9,9 percenta) a alkoholizmus (8,5 percenta), u žien bez zistenia zavinenia (19,1 percenta) a tiež nevera (5,5 percenta). „Kým pri rozvodovom konaní súd na strane muža nezistil zavinenie v 42 prípadoch, na strane ženy to bolo až v 183 prípadoch, konštatovala Šoltisová. Rozvody rodičov sa v 60,4 percentách týkali aj ich maloletých detí. Najčastejšie sa rozvádzali rodičia s jedným dieťaťom.