V Mjanmarsku zavraždili prominentného moslimského právnika

Člen parlamentu má pripnutú čiernu stužku na pamiatku zavraždeného moslimského právnika Ko Ni v Mjanmarsku. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rangún 30. januára (TASR) - Mjanmarská Národná liga za demokraciu (NLD) líderky Aun Schan Su Ťij dnes odsúdila vraždu známeho moslimského advokáta Ko Ni, ktorý bol právnym poradcom NLD, ako aj obhajcom nárokov menšiny moslimských Rohingov a propagátorom náboženskej tolerancie v Mjanmarsku.Ko Ni bol zastrelený uplynulú nedeľu, bezprostredne po návrate z cesty s vládnou delegáciou, keď pred budovou letiska v Rangúne čakal so svojimi blízkymi na svoje auto.NLD tento čin vo svojom vyhlásení označila za teroristický útok proti politike NLD a "túto vraždu" rozhodne odsúdila.Páchateľa, ktorý smrteľne postrelil aj taxikára pokúšajúceho sa ho zastaviť, polícia neskôr dolapila a zatkla. Polícia zatiaľ neoznámila, aký bol motív páchateľa vraždy.Dcéra zavraždeného, ktorá sa v čase útoku nachádzala na letisku aj so svojím synom, pre miestnu televíziu uviedla, že ich "lebo vyznávajú "iné náboženstvo".Od otvorenia sa Mjanmarska svetu v roku 2011 sa zvýšil počet útokov proti moslimskej komunite, ktorá tvorí asi päť percent obyvateľstva krajiny. Z podnecovania násilností voči moslimom je veľmi často obviňovaná skupina extrémistických budhistických mníchov Ma Ba Tha.Na vraždu advokáta Ko Niho reagovala prostredníctvom sociálnej siete Twitter aj osobitná vyslankyňa OSN pre Mjanmarsko, juhokórejská univerzitná profesorka I Jang-hi. Odsúdila tento čin a apelovala na Aun Schan Su Ťij, aby urobila všetko pre objasnenie tohto prípadu.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International ústami svojho predstaviteľa Josefa Benedicta takisto odsúdila tento". Ko Ni bol podľa Amnesty "neúnavným bojovníkom za ľudské práva a jeho smrť je veľkou stratou". Amnesty uviedla, že mjanmarské vedenie by malo vyslať jasný signál, že "takéto násilie nebude tolerovať".