V Mníchove otvorili 184. ročník pivných slávností Oktoberfest

Na snímke mladí ľudia s pohármi piva oslavujú otvorenie 184. ročníka pivného festivalu Oktoberfest v nemeckom Mníchove v sobotu 16. septembra 2017. Najväčší svetový festival piva potrvá do 3. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 16. septembra (TASR) - Už 184. ročník pivných slávností Oktoberfest sa dnes začal v bavorskom Mníchove. Starosta mesta Dieter Reiter ich presne na poludnie otvoril tradičným zvolaním "Ozapft is!" (Je narazené!), keď narazil prvý sud piva.V súlade s tradíciou dostal prvý litrový krčah známy ako Mass, v akých sa pivo na Oktoberfeste podáva, bavorský premiér Horst Seehofer. Bežný návštevník tento rok zaplatí za pohár špeciálneho piva vareného pre toto podujatie cenu do 10,95 eura, teda o 25 centov viac ako vlani, píše agentúra DPA.Na najväčších slávnostiach svojho druhu na svete očakávajú do 3. októbra šesť miliónov návštevníkov. Prvé tisíce z nich sa na Terezinu lúku (Theresienwiese) vydali už ráno ešte pred otvorením brán festivalu napriek chladnému a daždivému počasiu.Návštevníci, na ktorých čaká na Oktoberfeste takmer 120.000 miest na sedenie v rôznych obrovských stanoch, minú každoročne počas celého podujatia viac ako miliardu eur. O ich obsluhu i zábavu sa stará okolo 8000 stálych pracovníkov a 5000 brigádnikov. Vlani vypili celkovo 6,6 milióna litrov piva a zjedli takmer 367.000 grilovaných kurčiat, 116 pečených volov a 58 pečených teliat - spolu s 28 tonami pražených mandlí.Vzhľadom na obavy z teroristického útoku úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia pre tohtoročný Oktoberfest. Na mieste jeho konania sú napríklad zakázané batohy a iné väčšie tašky, umiestnili tam dodatočné videokamery, ako aj väčší počet kvetináčov slúžiacich ako zábrany pre vozidlá.