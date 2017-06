V Moskve a Petrohrade zadržala polícia stovky demonštrantov

Snímka je z policajného zásahu proti demonštrantom v Petrohrade, 12.júna 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Moskva/Petrohrad 12. júna (TASR) - Najmenej 750 demonštrantov v Moskve a približne 900 v Petrohrade zadržali dnes popoludní ruskí policajti pri tvrdom zásahu proti účastníkom protikorupčných protestov v oboch ruských veľkomestách. Vyplýva to z informácií rozhlasovej stanice Echo Moskvy.Väčšinu demonštrantov v ruských mestách tvorili dnes tínedžeri a mladí ľudia, podobne ako pri celoštátnych protestoch z 26. marca. V Petrohrade reagovali vtedy na výzvu lídra hnutia proti korupcii Alexeja Navaľného a vyšli do ulíc tisícky občanov.V metropole na Neve aj dnes vyjadrilo nevôľu nad politikou ruského vedenia veľké množstvo ľudí. Vzhľadom na chýbajúce povolenie na masovú akciu chceli iniciátori protestov využiť na svoje zámery celodenný program pri príležitosti sviatočného Dňa Ruska, aby sa vyhli zásahu poriadkových síl.Miestne úrady však zadržali organizátorov demonštrácie pod mottom Požadujeme odpovede už predpoludním, aby v skorých popoludňajších hodinách petrohradská polícia nečakane ohlásila predčasné ukončenie prebiehajúceho sviatočného programu a vyzvala demonštrantov, aby sa autobusmi prepravili do inej lokality na periférii mesta. Zhromaždení však na to reagovali posmešne, pretože sa obávali, že ich autobusy prepravia na policajné okrsky. Napokon sa to potvrdilo po zásahu polície, keď pristavené autobusy odvážali zadržaných z dejiska protestov.Medzi týmito osobami bolo značné množstvo tínedžerov a dvadsiatnikov, ktorí sa nechali odviesť s úsmevom na perách. Ojedinele policajti zadržali aj deti. Petrohradské Marsovo pole, dejisko protestov, sa však začalo reálne vyprázdňovať až po tom, čo sa v tejto lokalite spustil dážď.Niektorí z miestnych poslancov označili zadržanie demonštrantov za neopodstatnené, nezákonné a hrubé.Ruské médiá už skôr informovali, že sa protikorupčné mítingy konajú dnes vo viacerých mestách strednej a východnej časti krajiny.Z Vladivostoku napríklad hlásili útok skupiny kozákov na demonštrantov. V iných mestách došlo aj k oblievaniu demonštrantov zeleným dezinfekčným roztokom, ktorého terčom sa v minulosti opakovane stal aj líder hnutia proti korupcii Alexej Navaľnyj.Pokiaľ ide o hlavné mesto, moskovská prokuratúra vydala v noci na dnes vyhlásenie, v ktorom organizátorov protikorupčného mítingu upozornila na neprípustnosť konania ich akcie na Tverskej ulici neďaleko Kremľa. Pôvodne sa mal míting Navaľného prívržencov konať na Sacharovovej triede. Jeho organizátori však uviedli, že ich akcia sa uskutoční v centre vzhľadom na to, že po nátlaku radnice na dodávateľské firmy nemajú ako zabezpečiť pódium pre akciu a jej ozvučenie.Moskovská radnica označila Navaľného rozhodnutie o zmene miesta konania mítingu za provokáciu. V Moskve zadržali bezpečnostné zložky podľa Echa Moskvy najmenej 400 ľudí, podľa informácie Navaľného manželky na jednej zo sociálnych sietí je medzi nimi aj táto osobnosť ruskej opozície.Zadržania hlásili už skôr aj z Vladivostoku.Sviatočný Deň Ruska sa slávi od roku 1992 každoročne 12. júna. V ten deň v roku 1990 bola prijatá Deklarácia o štátnej zvrchovanosti RSFSR, najväčšej zväzovej republiky Sovietskeho zväzu.Deň Ruska zvyčajne sprevádzajú koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, kultúrny program na verejných priestranstvách, podujatia v knižniciach, múzeách a kultúrnych zariadeniach, či ohňostroje.