V Moskve zadržali členov spiacej bunky Islamského štátu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. októbra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala v Moskve členov spiacej bunky teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Pre agentúru TASS to dnes uviedlo FSB.uviedla FSB.Podľa nej členovia bunky plánovali podniknúť bombové útoky na dopravnú infraštruktúru, ako aj na miestach, kde sa zdržiava množstvo ľudí.Tajná služba uviedla, že zadržala všetkých členov bunky.dodala FSB.Tajná služba zadržala 31. augusta v Moskovskej oblasti dvoch predpokladaných členov IS zo Strednej Ázie, ktorí mali pláne spáchať 1. septembra teroristické útoky na civilistov v Moskve.Začiatkom augusta zadržala v Rusku trojicu islamistov zo Strednej Ázie a jedného Rusa pre podozrenie, že táto skupina s väzbami na IS plánovala útoky na dopravnú infraštruktúru a nákupné centrá v Moskovskej oblasti.