V Mósule bol zničený posledný most cez rieku Tigris

Bagdad 28. decembra (TASR) - Pri leteckom útoku na mesto Mósul, ovládanom militantmi z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), došlo k zničeniu posledného funkčného mosta cez rieku Tigris.Miestni obyvatelia dnes pre agentúru AP uviedli, že k vzdušnému útoku na most v Mósule došlo ešte v pondelok nadránom. Predstavitelia irackých ozbrojených síl a Američanmi vedenej medzinárodnej koalície incident nekomentovali.Aktivisti pôsobiaci v Mósule zverejnili v utorok večer na internete fotografie železného mosta s pokrútenými nosníkmi visiacimi do vody. Prepravu obyvateľov Mósulu z jedného brehu Tigrisu na druhý zabezpečujú kompy.V severoirackom Mósule stálo na rieke Tigris, ktorá preteká stredom mesta, päť mostov. V súčasnosti sú všetky zničené.Bitka o Mósul ovládaný Islamským štátom sa začala 17. októbra. Na pozície islamistov v okolí mesta útočia príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek a Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.