V mrazoch nemožno zabúdať na pitný režim, psy z dvora treba prichýliť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Zima a nízke teploty sa môžu negatívne podpísať na zdraví človeka i zvieraťa. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto radí viacvrstvovo sa obliekať, psov i mačky z dvora treba v mrazoch podľa Slobody zvierat prichýliť do domu. Meteorológovia očakávajú silné mrazy aj najbližšie dni, a to najmä nadránom a večer.Vrchná časť oblečenia by mala byť odolná proti vetru dažďu a snehu. Dôležité je chrániť pokožku pred omrzlinami, neodporúča sa chytať chladné predmety holými rukami.uvádza ÚVZ SR. Starší ľudia potrebujú ešte teplejšie oblečenie ako tí mladší, pretože produkujú menej telesného tepla.V chlade netreba zabúdať na tekutiny, človek ich musí pravidelne dopĺňať. Pri fyzickej aktivite treba vypiť aspoň dva litre tekutín denne, pričom studené nápoje hygienici odporúčajú vynechať. Rovnako to platí v prípade alkoholu a kofeínových nápojov, ktoré zvyšujú riziko podchladenia a omrzlín. Cvičenie v mraze nie je vhodné, ak niekto trpí kardiovaskulárnymi či respiračnými ochoreniami.Na podchladenie môže upozorňovať napríklad ochladenie tela, svalový tras, bolesť až necitlivosť v rukách či nohách. Podceniť netreba ani svetlé škvrny na tvári a na pokožke v rôznych častiach tela.V mrazoch sa treba postarať aj o zvieratá, upozorňuje Sloboda zvierat. Reťaz označilo občianske združenie za neprípustnú, zvieraťu hrozí zamrznutie. Psy a mačky z dvora radí Sloboda zvierat prichýliť do domu, opusteným zvieratám možno nachystať domček z hrubej škatule v závetrí vystlatý polystyrénom, slamou a flisovými dekami. Venčiť možno asi 20 až 25 minút, labky je dôležité umyť a ošetriť krémom." píše Sloboda zvierat na Facebooku. Vtáky možno prikŕmiť semenami a orechmi. Najmä tie drobné totiž trpia v mrazoch veľmi rýchlou stratou energie.