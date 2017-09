V Múzeu TANAP-u pribudne novinka v podobe jaskynného systému

Na snímke Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici Foto: TASR/Zuzana Svitanová Foto: TASR/Zuzana Svitanová

Vysoké Tatry 29. septembra (TASR) – V priestoroch expozície Múzea Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici okrem medvedieho brlohu pribudne aj jaskynný systém. Obe expozície by mali byť hotové do konca októbra.vysvetlila zoologička a kurátorka zoologických zbierok Štátnych lesov TANAP-u Gabriela Chovancová.Jaskyňa bude umiestnená pod schodmi i interiérom múzea.povedal umelecký reštaurátor Tibor Kováč, ktorý vytvára nové expozície. Prevádzka múzea nie je počas prác obmedzená.Múzeum TANAP-u je otvorené celoročne, s výnimkou vianočných a novoročných sviatkov a obdobia pravidelnej každoročnej rekonštrukcie a modernizácie expozície, ktorá je plánovaná od 13. do 29. októbra. Ročne ho navštívi približne 30.000 ľudí. Tento rok si pripomína 60. výročie svojho založenia.