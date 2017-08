V múzeu v Medzilaborciach predstavia rodokmeň Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Medzilaborce 4. augusta (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach pripravilo počas leta pre verejnosť Týždeň s Andym. Päťdňové podujatie sa začne v pondelok (7.8.), keď je na 14.00 h naplánovaná aj inaugurácia rodokmeňa Andyho Warhola.Ako informovala lektorka múzea Jarmila Suchá, počas celého týždňa, okrem štvrtka, budú v múzeu prebiehať prednášky venované rôznym témam. Rozprávať sa bude o živote, smrti, ale aj tvorbe svetoznámeho umelca, ktorého korene siahajú do neďalekej obce Miková v Stropkovskom okrese. Začínať sa budú vždy o 10.00 h. Vo štvrtok (10.8.) je od 13.00 h pripravený tzv. spray painting workshop, počas ktorého si budú môcť záujemcovia vytvoriť vlastné tričko s Andym.Múzeum moderného umenia Andyho Warhola vzniklo v Medzilaborciach pred vyše 25 rokmi. Je historicky prvé svojho druhu na svete a doteraz jediné v Európe. V stálej expozícii o pôvode kráľa pop-artu sú prezentované jeho podobizne z detstva, jediný exemplár platne s nahrávkou spevu jeho matky Júlie, ale aj košieľka, v ktorej ho krstili, a iné.Súčasťou stálej expozície MMUAW v Medzilaborciach je od vlaňajška aj výstava Pop-art vs. Street-art. Patria do nej portfóliá od Keitha Haringa, v expozícii má svoje zastúpenie okrem iných aj Robert Indiana či umelkyne tvoriace pod pseudonymom – Bambi a Poppy.