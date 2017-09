V mužskom štvrťfinále US Open sa stretnú títo tenisti

Španielsky tenista Pablo Carreno Busta odvracia loptičku Kanaďanovi Denisovi Šapovalovi v osemfinále dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 3. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - osemfinále:



Sam Querrey (17-USA) - Mischa Zverev (23-Nem.) 6:2, 6:2, 6:1



Diego Sebastian Schwartzman (29-Arg.) - Lucas Pouille (16-Fr.) 7:6 (3), 7:5, 2:6, 6:2



Kevin Anderson (28-JAR) - Paolo Lorenzi (Tal.) 6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4



Pablo Carreno Busta (12-Šp.) - Denis Shapovalov (Kan.) 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Španielsky tenista Pablo Carreno Busta sa stal prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ako nasadená dvanástka zdolal mladého Kanaďana Denisa Shapovalova 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3). Do štvrťfinále postúpili aj Američan Sam Querrey, Argentínčan Diego Sebastian Schwartzman a Juhoafričan Kevin Anderson.