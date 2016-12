V najvyšších polohách Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Hrádok 25. decembra (TASR) – V najvyšších polohách Vysokých Tatier zatiaľ trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach na Slovensku naďalej trvá malé lavínové nebezpečenstvo. Popoludní pri ďalšom snežení lavínové nebezpečenstvo stúpne a vo všetkých pohoriach na Slovensku bude mierne, t.j. druhý stupeň z päťdielnej stupnice. TASR o tom informoval Milan Lizuch zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.uviedol Lizuch.Ráno bolo na horách zamračené a snežilo, miestami sa tiež vyskytovala hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 12 do mínus jeden stupeň Celzia. Fúkal čerstvý až silný, prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 50 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 80 kilometrov za hodinu.Za posledných 24 hodín pripadlo do 15 centimetrov nového snehu. Sneh je v teréne uložený veľmi nerovnomerne. Väčšie množstvo snehu je v žľaboch s východnou a juhovýchodnou orientáciou, kde sa vytvárajú nebezpečné vankúše a dosky. Na hrebeňoch sa začínajú vytvárať preveje. Vplyvom oteplenia a striedania záporných nočných a kladných denných teplôt postupne sadá. Povrch snehu tvorí prachový sneh, ktorý sa ešte nepreviazal s tvrdou starou snehovou prikrývkou. Výška snehovej pokrývky je aj po tomto snežení pre toto obdobie však naďalej podpriemerná vo všetkých pohoriach na Slovensku, skonštatoval Lizuch.