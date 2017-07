V Námestove sa začína najstarší slovenský festival gospelovej hudby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Námestovo 18. júla (TASR) - Najstarší slovenský festival kresťanskej hudby Verím Pane sa začne dnes v Námestove už po 27. raz. Počas šiestich dní prinesie okrem nových hudobných zoskupení aj viac duchovného programu."Pribudnú sväté omše s účasťou detí, festivalové sväté omše obohatia svojou prítomnosťou viacerí kňazi, ktorí budú každý deň na záver programu viesť modlitbu sprevádzanú známymi zoskupeniami i nádejnými talentmi kresťanskej hudobnej scény," povedal pre TASR organizátor Daniel Gašpierik.Predstavia sa mladé začínajúce talenty, no aj dlhoročné stálice slovenskej a českej gospelovej scény. Zastúpenie má aj divadelná scéna. Organizátori pre účastníkov pripravili aj dramatické či muzikantské tvorivé dielne, zapojiť sa môžu do spevokolu i tvorivého ateliéru. Priaznivci behu si môžu pod vedením lektora osvojiť niektoré bežecké techniky alebo zmerať sily s ďalšími bežcami.Zakladateľ a organizátor festivalu Juraj Drobný pripomenul, že podujatie nie je len o gospelovej hudbe. "Účinkuje na ňom každý, kto je vysporiadaný s jeho názvom. Je to predovšetkým stretnutie muzikantov s rodinami a priateľmi," priblížil. Chýbať nebude bohatý sprievodný program, napríklad spoločenské hry, rôzne športové, výtvarné a hudobné aktivity alebo diskusie nielen na hudobné témy.Hudobný festival Verím Pane sa konal prvýkrát v roku 1990 v Horných Kočkovciach z iniciatívy vtedajšieho mladého správcu farnosti Juraja Drobného. Od roku 1998 za ním návštevníci cestujú do Námestova, kde vzniklo aj dlhodobé motto festivalu Doma je doma.