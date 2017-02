V Neapole vystavili na znak vďaky dva odcudzené van Goghove maľby

Na snímke autoportrét maliara Vincenta van Gogha. Foto: TASR Foto: TASR

Neapol 7. februára (TASR) - Až do 26. februára budú môcť obdivovatelia diel holandského majstra Vincenta van Gogha (1853-1890) vidieť v juhotalianskom Neapole, konkrétne v priestoroch tamojšieho Museo di Capodimonte, dva z jeho obrazov, ktoré odcudzili v roku 2002 v Amsterdame a ktoré sa vlani v septembri našli v Taliansku.Hodnota obrazov Pohľad na more pri Scheveningene (1882) a Farníci opúšťajú kostol v Nuenene (1884-1885) sa odhaduje na rádovo milióny eur.Obe diela našli ľahko poškodené v dome uväzneného mafiána Raffaeleho Imperialeho v meste Castellammare di Stabia južne od Neapolu. Stalo sa tak na základe informácií iného, takisto uväzneného mafiána pri rozsiahlej akcii talianskej polície proti organizovanému zločinu.Už tri roky po krádeži odsúdili v Holandsku dvoch mužov na tresty väzenia, pričom obaja akúkoľvek vinu popierali. Po samotných dielach sa však akoby zľahla zem, a to napriek vypísaniu odmeny vo výške 100.000 eur.Riaditeľ amsterdamského Van Goghovho múzea Axel Rüger na vernisáži uviedol, že výstava v Neapole je prejavom vďaky tomuto mestu a celému Taliansku. Po jej ukončení by sa odcudzené diela mali vrátiť do materskej inštitúcie v holandskej metropole.