V nedeľu 40. ročník Malého štrbského maratónu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrba 7. júla (TASR) – V Štrbe bude v nedeľu 9. júla opäť bežecký sviatok. Tentoraz v podobe jubilea, keďže sa uskutoční 40. ročník vytrvalostného cestného behu Malý štrbský maratón (MŠM).Organizátori už dva týždne pred štartom uzavreli registráciu z dôvodu naplneného limitu a vysokého záujmu bežcov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Nemecka, Švédska, Litvy, Veľkej Británie a Kene. Podľa riaditeľa pretekov Michala Šerfela očakávajú na štarte celkove vyše 650 pretekárov.Hlavný beh na tradičnej 31 km trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť spolu s desiatkou odštartujú o 9.30 h spred kultúrneho domu v Štrbe. Na štarte privítajú častého účastníka a držiteľa traťového rekordu z roku 1999 - Ukrajinca Oresta Babjaka (1:40:06 h), aktuálneho majstra Slovenska v maratóne Jozefa Urbana a o rekord zabojujú aj traja kenskí bežci z klubu run2gether Antony Karinga Maina, Gilbert Kiprotich Kemoi a Evans Kiprop Kuptum. Na štart sa postaví aj víťaz prvého MŠM z roku 1977 Pavol Madár z Košíc a viacerí najrýchlejší z predchádzajúcich ročníkov. Prihlásení sú aj Imrich Pástor, Tibor Sahajda a Karol Csiba.Medzi ženami o prvenstvo zabojuje vlaňajšia víťazka Maďarka Tünde Szabová a Janet Jepkosgei Kimugungová z Kene. Cenné body si odnesú aj účastníci Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov.Na 10 km okruhu zo Štrby cez Šuňavu do Štrby bude bežať takmer 300 pretekárov. Na štarte by nemalo chýbať minuloročné víťazné trio slovenských bežcov Marián Zimmermann, Pavol Orolín a Jozef Dubašák. Rovnaká trať čaká aj 40 pretekárov v disciplíne Nordic Walking. Behy na 31 a 10 km sú zaradené do série Tatry v pohybe Prestige Tour 2017, ktorú aktuálne vedie Pavol Orolín a Patrícia Puklová.Podujatie je pre celé rodiny, keďže v uliciach Štrby budú súťažiť aj najmladší bežci od predškolákov na 150 metrov po starších žiakov na 2,5 km trati.Organizátorom sú obce Štrba a Liptovská Teplička so Športovým klubom Štrba a vyše stovkou dobrovoľníkov zo Štrby, ktorá sa na podujatie pripravuje niekoľko mesiacov.MŠM je zaradený do športového projektu Tatry v pohybe a zároveň odštartuje Tatranský bežecký týždeň. Ten v stredu (12.7.) pokračuje Behom po schodoch do neba v Liptovskej Tepličke, v piatok (14.7.) Night Runom Nová Lesná a v sobotu (15.7.) Memoriálom Jána Stilla tiež v tej obci.