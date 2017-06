V nedeľu budú letné teploty a na oblohe mráčiky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Počasie na horách:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Počasie na území SR ovplyvňuje studený front. Dnes má byť slnečno a teploty 21 až 26 Celzia.Namalá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 ateploty 23 až 26 C.Namalá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 7 ateploty 21 až 25 C.Namalá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 8 ateploty 21 až 25 C.Vomalá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 7 C ateplota 18 C.Vomalá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 5 C ateplota 14 C.Vomalá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 3 C ateplota 10 C.