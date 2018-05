V nedeľu na Camp Nou El Clasico, pasillo po verdikte Zidana nebude

Futbalista FC Barcelona Lionel Messi (vpravo) sa teší so spoluhráčmi po strelení víťazného gólu v El Clasico, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 4. mája (TASR) - Nedeľňajšie futbalové El Clasico v 36. kole La Ligy na Camp Nou (20.45 h) už nebude mať náboj v boji o majstrovský titul, ale pôjde aj tak o veľa. FCB má síce prestížne double vo vrecku, no Real sa potrebuje dobre naladiť pred finále Ligy majstrov 2017/18 proti FC Liverpool a najmä by rád rivalovi oplatil zahanbujúcu decembrovú domácu prehru 0:3.Veľa vzruchu tiež pred prestížnym duelom vzbudil tréner "pusiniek" Zinedine Zidane, ktorý jeho zverencom "zakázal" vytvoriť domácim pri nástupe na plochu tradičné pasillo, teda špalier hráčov gratulujúci súperovi k zisku trofeje. Tú Katalánci definitívne získali pred týždňom po výhre 4:2 v La Coruni a je pre nich už siedma za uplynulých 10 rokov. Mužstvo Ernesta Valverdeho navyše v La Lige v tejto sezóne ešte neprehralo. Odohralo 34 zápasov, v ktorých 26-krát vyhralo a 8-krát remizovalo.citovala agentúra AP Francúza, ktorý tiež poukázal na fakt, že Barcelončania túto poctu nepreukázali jeho hráčom v decembri, keď Real vyhral MS klubov FIFA. FCB na to argumentoval, že túto poctu dáva len súperovi, s ktorým hrá v rovnakej súťaži.Obranca domácich Jordi Alba podotkol, že FCB by postupoval inak a pasillo by Realu doprial, ale veľmi ho to nevzrušuje:Naposledy prišlo medzi rivalmi k tomuto prejavu úcty v roku 2008 na Santiago Bernabeu, keď už mal Real titul matematicky zaistený. Madrid zasa toto gesto urobil voči Barcelone na Bernabeu v roku 1991, hoci za mohutného piskotu domácich fanúšikov. A ešte tri roky predtým zasa Barcelončania vytvorili majstrovským Madridčanom "špalier slávy" na Camp Nou.Kapitán "bieleho baletu" Sergio Ramos rozhodnutie trénera podporil.