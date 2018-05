V neistých časoch vyhľadávajú investori alternatívne investície

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. mája (TASR) – Finančnými trhmi hýbu v súčasnosti aktuálne geopolitické udalosti, medzi ktoré patria napríklad napäté obchodné vzťahy medzi USA a Čínou či neisté podmienky odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Analytici poukazujú na to, že investori z obavy, aby neprišli o svoje úspory, vyhľadávajú alternatívne investície.Alternatívne investície sú napríklad realitné a infraštruktúrne projekty, poľnohospodárske komodity, energetika, ale aj umelecké predmety, víno, hodinky, šperky či filatelistické cennosti.zdôraznil Andrej Rajčány, riaditeľ portfólio manažmentu z Across Private Investments.Ekonómovia však upozorňujú, že alternatívne investície vytvárajú len doplnok investičného portfólia, ktoré je tvorené prevažne z finančných nástrojov.vysvetlil Rajčány.Analytici zároveň poukázali na to, že investície charakterizované citovou previazanosťou či potešením z luxusu už nie sú len o spoločenskej prestíži, ale často sú aj profitabilné. Reálne aktíva totiž môžu byť solídnym uchovávateľom hodnôt, keď klesá hodnota ničím nekrytých papierových peňazí.