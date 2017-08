V nemeckej bundeslige bude prvýkrát v histórii rozhodovať žena

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 17. augusta (TASR) - Po desiatich rokoch pískania v druhej nemeckej súťaži bude Bibiana Steinhausová prvá žena, ktorá bude rozhodovať zápasy v bundeslige. Profesiou policajná úradníčka má 38 rokov a patrí do skupiny 24 rozhodcov, ktorí budú mať na starosti dodržiavanie pravidiel na ihrisku v najvyššej nemeckej súťaži."Bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, pre rozhodcu je snom viesť stretnutia v bundeslige. Pracovala som v uplynulých rokoch veľmi tvrdo a som šťastná, že komisia sa rozhodla pre moje meno. Naznačuje to, že nie je dôležité pohlavie, ale vždy rozhoduje výkonnosť," povedala Steinhausová pre agentúru AP.