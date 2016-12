V nemeckom Augsburgu evakuujú na prvý sviatok vianočný 54.000 ľudí

Na ilustračnej snímke je 225-kilogramovú leteckú bombu v mieste jej odpalu. Na bombe sú pripravené dve usmernené trhavinové nálože, ktoré zabezpečili jej zlikvidovanie 14. apríla 2007 v lese pri Novej Bošáci. Bomba pochádza zo zostreleného bombardéra B-17 a našli ju 13. apríla 2007 za pomoci detektora kovov hľadači pozostatkov z II. svetovej vojny.

Augsburg 22. decembra (TASR) - Na neobvyklý priebeh prvého sviatku vianočného sa pripravujú v meste Augsburg v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Práve tam sa totiž 25. decembra uskutoční zrejme najväčšia evakuácia občanov v povojnovej histórii Nemecka, a to v súvislosti s nálezom veľkej leteckej bomby britskej proveniencie z druhej svetovej vojny.Príbytky bude musieť opustiť asi 54.000 občanov zo zóny v okruhu asi 1,5 km od miesta nálezu.Evakuácia z oblasti, ktorá zasahuje značnú časť centra mesta, sa dotkne 32.000 domácností, vyplýva zo slov primátora Kurta Gribla.Doteraz najväčšia evakuácia kvôli nálezu leteckej bomby sa uskutočnila v Nemecku v meste Koblenz v roku 2011, vtedy muselo príbytky opustiť 45.000 ľudí. O štyri roky neskôr to v Kolíne nad Rýnom bolo 20.000 evakuovaných.Obyvatelia Augsburgu, ktorí nebudú môcť zostať doma, budú nútení opustiť bydliská do 10.00 hod. Policajti následne skontrolujú, či je inkriminovaná zóna skutočne ľudoprázdna. Potom sa k práci dostanú samotní pyrotechnici, ktorí budú na zneškodnenie bomby s hmotnosťou 3,8 tony potrebovať podľa odhadov päť hodín.Nie je vylúčené, že akcia sa predlží až do večerných hodín alebo dokonca až do ďalšieho sviatočného dňa, naznačil primátor.Mesto podľa jeho slov pripravilo pre evakuovaných množstvo núdzových obydlí; predpokladá však, že väčšina bude dočasne u príbuzných alebo priateľov.Pre zneškodnenie bomby zvolili sviatočné dni aj preto, aby sa nemusela v značnom rozsahu narušiť mestská hromadná doprava, zatvárať obchodné prevádzky a prerušovať sa práca v iných firmách.Pyrotechnici navyše upozornili, že by sa so zneškodnením nálezu spred dvoch dní nemalo dlho otáľať.