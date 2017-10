V nemeckom Dolnom Sasku Zelení odmietli koalíciu s CDU a FDP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 24. októbra (TASR) - Až do pondelkového večera sa čakalo na odporúčanie vedenia krajinskej organizácie nemeckých zelených v Dolnom Sasku, týkajúce sa sondážnych rokovaní i budúcej koalície.Očakávania, že formovanie novej dolnosaskej krajinskej vlády bude bez ohľadu na víťazstvo sociálnych demokratov (SPD) alebo konzervatívcov (CDU) veľmi náročné, sa potvrdili už v prvých povolebných dňoch.Zelení však urobili dôležitý krok, keď krajinské vedenie ich strany neodporučilo rokovať o tzv. jamajskej koalícii, teda spolupráci s CDU a liberálmi z FDP, ale podporilo začatie sondážnych rozhovory s SPD, s ktorou zelení vládli v Dolnom Sasku i v predchádzajúcom období, a s FDP, teda s partnermi z potenciálnej tzv. semaforovej koalície. To je prioritou strany, oznámila jej krajinská líderka Meta Janssenová-Kuczová.Háčikom je však kategorické "nie" takejto spolupráci zo strany liberálov, ktoré bolo známe už pred voľbami z 15. októbra a nič sa na ňom zatiaľ nezmenilo, informoval Severonemecký rozhlas (NDR).Kým zelení zdôrazňujú, koľko spoločných záujmov ich spája s liberálmi, tí zasa zdôrazňujú odlišnosti.Aj keď bola radosť nemeckých sociálnych demokratov z víťazstva v nedeľňajších predčasných voľbách v Dolnom Sasku obrovská, ani naďalej tak nie je isté, či ich volebný líder a doterajší predseda tamojšej červeno-zelenej koalície SPD a zelených Stephan Weil zostane vo funkcii. Sociálni demokrati majú však - na rozdiel od zelených i v prípade neúspechu úsilia o vznik tzv. semaforovej koalície - ešte stále možnosť rokovať aj o veľkej koalícii SPD-CDU, ktorá bola doteraz v tieni spomínaných trojkoalícií.SPD zvíťazila v dolnosaských krajinských voľbách so ziskom 36,9 percenta hlasov pred Kresťanskodemokratickou úniou (CDU), ktorú podporilo 33,6 percenta voličov. Tretí skončili zelení so ziskom 8,7 percenta hlasov. FDP podporilo 7,5 percenta voličov. Do krajinského snemu (Landtag) v Hannoveri sa prvýkrát podľa očakávaní dostala aj Alternatíva pre Nemecko (AfD) so 6,2 percenta hlasov.Strana Ľavica neprekročila päťpercentné minimum a do parlamentu sa nedostala.SPD by v novom 137-člennom Landtagu mala mať 55 kresiel a Zelení 12, spoločne tak doterajšia červeno-zelená koalícia nemá potrebnú väčšinu a musí sa usilovať o zostavenie širšej koalície.CDU bude disponovať 50 kreslami, FDP 11 a AfD deviatimi.O priazeň voličov sa 15. októbra uchádzalo 15 politických strán a 544 kandidátov.