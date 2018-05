V nemeckom parlamente sa diskutuje o autách a čistejšom vzduchu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. mája (TASR) - Minister dopravy Andreas Scheuer vyjadril v utorok v spolkovom parlamente výhrady voči technickému zdokonaľovaniu starších áut s dieselovým motorom. Poukázal na to, že plánovaným skvalitnením softvéru miliónov áut s dieselovým motorom, zmenami v dieselových autobusoch, podporou elektromobility a zlepšovaním plynulosti cestnej dopravy sa dosiahol významný pokles zaťažovania ovzdušia škodlivými plynmi. Pretrvávajú však aj naďalej technické, právne a finančne pochybnosti o zlepšovaní ich hardvéru.V rámci aktuálneho programu Saubere Luft (Čistý vzduch) dá spolková vláda na jeho ciele k dispozícii jednu miliardu eur. Prišlo už 400 námetov na podporu elektromobility a viac ako 100 návrhov na digitalizáciu komunálnych dopravných systémov. Na ne sa poukázalo viac ako 60 miliónov eur.konštatoval minister.Scheuer zdôraznil, že investície do železničnej dopravy, využívania bicyklov a do iných druhov verejnej prímestskej dopravy budú v krajine rásť.povedal. Mnoho ľudí je na ne odkázaných. Prijmú sa však stimuly, aby ľudia viac využívali služby železnice a presadali na bicykle.V tomto roku má ministerstvo na dopravu a digitalizáciu infraštruktúry k dispozícii 16,8 miliardy eur.