V nemeckom Trieri odhalili monumentálnu Marxovu sochu

Trier 5. mája (TASR) - Bronzovú sochu Karla Marxa v nadživotnej veľkosti odhalili v sobotu pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto nemeckého filozofa a teoretika komunizmu v jeho rodisku, meste Trier v spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Informovali o tom tamojšie médiá.Monument s výškou 440 cm a hmotnosťou 2,3 tony stál už niekoľko týždňov zabalený v ochrannej fólii na jednom z miestnych námestí. Až do sobotňajšieho odhalenia bol s ohľadom na kontroverzné ohlasy občanov strážený.Dielo čínskeho sochára Wu Wej-šana je darom Čínskej ľudovej republiky Marxovmu rodisku. Sochár, ktorý nechýbal na odhalení pamätníka, stvárnil filozofa s odhodlaným pohľadom s vpred vysunutou ľavou nohou, pričom jednou rukou si Marx drží kabát a v druhej má knihu.Objekt, ktorý s podstavcom meria 550 cm, ani v samotnom Trieri neprijímajú jednoznačne a zrejme ešte vyvolá verejné diskusie.Niektorí z miestnych občanov tvrdia, že ide o najväčšieho rodáka mesta a že Trier takúto sochu potreboval. Iní považujú dielo za priveľké a ďalší v tejto súvislosti pripomínajú zločiny komunizmu.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker varoval v piatok pred tým, aby sa zodpovednosť za zločiny komunizmu pripisovala Karlovi Marxovi. Stalo sa tak pri slávnostnom otvorení seriálu podujatí pri príležitosti spomínaného okrúhleho výročia.Niekdajší luxemburský premiér vo vystúpení v miestnej Konštantínovej bazilike uviedol, že dostal z krajín strednej a východnej Európy, ale aj Nemecka a zámoria neskutočne mnoho protestných listov voči faktu, že prijal pozvanie, aby pri tejto príležitosti vystúpil v Marxovom rodisku.Rečník zdôraznil, že filozof nemôže za to, že jeho neskorší nasledovníci zneužili hodnoty, ktoré formuloval, a slová, ktoré použil na ich popísanie, ako zbraň proti iným.Juncker podľa vlastných slov výhrady vyjadrované sčasti mimoriadne agresívne chápe, avšak domnieva sa, že tak mesto Trier, ako aj Porýnie-Falcko majú právo pripomenúť si osobnosť Karla Marxa.Ešte pred odhalením sochy v sobotu slávnostne otvorili v trierskom Dome Karla Marxa novú trvalú expozíciu múzea, a to za účasti populárneho herca Maria Adorfa a v súčasnosti zrejme najpopulárnejšieho nemeckého moderátora Günthera Jaucha.V sobotu sa v miestnom divadle konala aj spomienková akcia, ktorú pripravilo spolkové predsedníctvo nemeckej sociálnej demokracie a v skorých večerných hodinách vystúpi s prednáškou na miestnej univerzite popredný predstaviteľ strany Ľavica Gregor Gysi.Karl Marx sa v Trieri narodil 5. mája 1818 a strávil v meste prvých 17 rokov svojho života.