V Nemecku budú testovať elektrické autá na elektrifikovaných cestách

Ilustračné foto. Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. februára (TASR) – Na dvoch úsekoch diaľnic v Nemecku sa začne najneskoršie na sklonku budúceho roka skúšobná premávka nákladných áut s elektrickým motorom. Energiu budú dostávať cez trolejové vedenie, ktoré bude veľmi podobné tomu na železnici.Jeden elektrifikovaný úsek bude v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko a druhý v Hesensku. Ich dĺžka bude po 12 kilometrov. Experti na dopravu budú skúmať, či sa elektrifikovanie ciest ekonomicky vyplatí.Spolkové ministerstvo životného prostredia projekt podporuje s cieľom, že sa nájde ohľaduplnejší spôsob prevozu nákladu, ktorý bude ohľaduplnejší k atmosfére.Projekt je súčasťou hľadania odpovede, ako sa dá zvyšovať preprava nákladu po cestách bež ďalšieho zaťažovania ovzdušia škodlivými výfukovými plynmi.Podľa prognózy spolkovej vlády železnica do roku 2030 z rastu objemu nákladnej dopravy dokáže prevziať len 20 %. Elektrické nákladné autá by mohli byť riešením pre jej zvyšný prírastok, keďže bude k dispozícii dostatok elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Druhým možno ešte výhodnejším riešením by bola výroba nákladných vozidiel so spaľovacími komorami.Od posledného elektrického stožiara na ceste by potom autá pokračovali do cieľa vykládky poháňané dieselovým motorom. Siemens už testuje vozidlá s takýmto hybridným pohonom na polygóne v Uckermarku v spolkovej krajine Brandebursko.Podobné testy s elektrickými autami sa už robia na cestách vo Švédsku a v Kalifornii. Každá z nich je dlhá takmer dva kilometre.