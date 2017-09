V Nemecku doručili zatykač aj ďalšiemu Iračanovi,ten už bol za mrežami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Karlsruhe 20. septembra (TASR) - Pre dôvodné podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) zatkli v Berlíne dvoch Iračanov. Stalo sa tak ešte v pondelok na základe zatykačov, ktoré vydal Spolkový súdny dvor.Ako vyplýva z utorkových informácií Spolkovej prokuratúry so sídlom v Karlsruhe, 31-ročný Raad Riyadh A. je dôvodne podozrivý, že v júni 2014 zavraždil v irackom Mósule dve šiitské moslimky. O štyri mesiace neskôr sa zúčastnil na vražde zajatého dôstojníka irackej armády džihádistami z IS. Vyšetrovanie tiež ukázalo, že uvedený muž získal zbrane irackej armády a polície, ktoré potom odovzdal džihádistom. Navyše mal vydierať majiteľov predajní a získať tak finančné prostriedky pre IS.Raad Riyadh A., ktorý sa do Nemecka dostal 31. júla 2015, sa tu pokúsil získať pre IS dvoch mužov-krajanov, tretieho sa pokúsil nahovoriť na samovražedný atentát.Informácie prinieslo dnes internetové vydanie denníka Berliner Zeitung.Aj druhý zatknutý Abbas R. sa mal v Iraku dopustiť vojnových zločinov. Tento muž sa podľa hovorkyne Spolkovej prokuratúry už nachádza vo väzení, a to v súvislosti s inou trestnou činnosťou. Tam mu doručili i terajší zatykač.Abbas R., ktorý sa vydáva za 19-ročného, je pravdepodobne starší a podľa poznatkov vyšetrovateľov sa najneskôr v roku 2014 v Mósule pripojil k džihádistom. Nechýbal pri likvidácii zajatého irackého dôstojníka, ktorého tesne pred ňou verbálne urážal a opľul.