V Nemecku dostal Tunisan za brutálnu vraždu krajanov doživotný trest

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 7. septembra (TASR) - Na doživotný trest odňatia slobody odsúdili dnes v Lipsku v nemeckej spolkovej krajine Sasko 37-ročného obžalovaného tuniského pôvodu, a to za dvojnásobnú brutálnu vraždu, ako aj obmedzovanie osobnej slobody a rušenie pokoja mŕtvych.Krajinský súd vo východonemeckom veľtržnom meste dospel k záveru, že obžalovaný v lete 2016 zavraždil známych - tuniský manželský pár - a telá obetí následne rozkúskoval a hodil do jedného z umelých jazier v Lipsku. Motívom činu bola chamtivosť.Navyše zo zločinu obvinil dvoch známych, ktorí sa preto na niekoľko týždňov ocitli za mrežami. Súd to vyhodnotil ako priťažujúcu okolnosť, ktorá vylučuje prípadné prepustenie obžalovaného na slobodu po odpykaní si 15 rokov väzenia.Informácie priniesli Stredonemecký rozhlas (MDR) a tlačová agentúra DPA.Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajoba má týždeň na odvolanie.