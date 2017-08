V Nemecku hľadajú ženy, ktoré sa v snahe pomôcť, mohli infikovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Odrou 25. Augusta (TASR) - Nemecká polícia intenzívne pátra po dvoch ženách, ktoré sa v regionálnej vlakovej súprave smerujúcej z Berlína do Frankfurtu nad Odrou pokúšali oživiť istého 55-ročného muža. Ten skolaboval dnes popoludní na zastávke Erkner a stratil vedomie. Obe hľadané ženy sa ešte pred príchodom lekára a záchranárov pokúsili vrátiť muža do života a po tom, čo zdravotníci dorazili, zmizli na neznáme miesto.Ako sa však ukázalo, päťdesiatnik bol infikovaný hepatitídou typu B a C a v krátkom čase skonal.Informovalo o tom večer internetové vydanie denníka Bild.Nielen obe ženy, ale všetci spolucestujúci, ktorí prišli do kontaktu so spomínaným mužom, by mali urýchlene vyhľadať lekára alebo sa prihlásiť polícii z Fürstenwalde.Príčinu mužovho úmrtia policajné zdroje nezverejnili.