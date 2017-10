V Nemecku objasnili sériu ozbrojených prepadov peňažných transportov

Ilustračné foto Foto: deutschebank.ge Ilustračné foto Foto: deutschebank.ge

Kolín nad Rýnom/Hagen 7. októbra (TASR) - Kriminalistom z Hagenu v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa podarilo odhaliť a zadržať skupinu mužov stojacich za najmenej piatimi ozbrojenými prepadmi peňažných transportov, pri ktorých ukoristili minimálne 1,5 milióna eur.Päticu podozrivých vo veku 30-53 rokov zadržali v uplynulom týždni príslušníci policajného útvaru osobitého určenia, ktorí súčasne prehľadali viacero bytov vo Wuppertale, Hildene, Haane a Solingene. Pri razii zaistili súčasne zbrane, muníciu, šesťmiestnu finančnú hotovosť, ako aj viacero motorových vozidiel.Zadržaní viedli zhodne dvojaký život, hlavný podozrivý pracoval napríklad ako elektrikár, pričom si z koristi doprial nehnuteľnosti a luxusný motocykel. Žiadny z mužov sa doteraz nedostal do stretu so zákonom a nikto z nich nemal zápis v trestnom registri.Informoval o tom dnes Západonemecký rozhlas (WDR) s odvolaním sa na vyšetrovateľov.Podľa ich názoru majú zadržaní popri prepadoch z rokov 2000-2015, preukázaných na základe stôp DNA, na svedomí aj ďalšie. Celkove by malo ísť o 16 takýchto "akcií" z rokov 1997-2015. Ďalší prepad chystali na blížiace sa zimné mesiace.Ako uviedol hovorca, postup zločincov bol pri prepadoch mimoriadne brutálny. Obvykle zablokovali transportér vpredu i vzadu, príležitostne do neho i narazili a okamžite použili strelné zbrane. Pri predvlaňajšom prepade v Dortmunde použili i atrapy protitankových pästí.Iba jeden z vodičov transportérov utrpel rezné poranenia od zlomkov skla, ostatní vyviazli bez zranení, iba so šokom.Kriminalisti nevylučujú, že sa na trestnej činnosti mohli v priebehu uplynulých dvoch desaťročí podieľať i ďalšie osoby.