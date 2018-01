V Nemecku obžalovali exdoktoranda z teroristických aktivít

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Frankfurt nad Mohanom/Darmstadt 10. januára (TASR) - Niekdajšieho doktoranda z Technickej univerzity (TU) v nemeckom Darmstadte obžalovala generálna prokuratúra z Frankfurtu nad Mohanom z teroristických aktivít.Tridsaťsedemročného Sýrčana čaká trestné stíhanie pre celý rad deliktov, informoval v utorok vrchný prokurátor Alexander Badle, podľa ktorého slov ide o propagáciu zahraničného teroristického zoskupenia, navádzanie na realizáciu vážneho zločinu ohrozujúceho bezpečnosť štátu, vyvolávanie štvavých nálad a pokus o nátlak.Exštudent z juhohesenského Weiterstadtu je od februára 2017 vo vyšetrovacej väzbe. Ešte v roku 2016 mal na Facebooku umiestniť tri videozáznamy propagujúce teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) a vyzývať pri tom na stínanie hláv. Súčasne poblahoželal v textovom komentári páchateľom k likvidácii istého jordánskeho autora.Sýrčan si mal už od roku 2014 zabezpečovať návod na výrobu nálože, ktorý mu podľa názoru nemeckých vyšetrovateľov mal poslúžiť na prípravu útoku na území Nemecka alebo inej európskej krajiny. Doterajšie poznatky kriminalistov však neobjasnili samotný terč útoku, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.Zadržaný pokračoval v propagácii IS aj vo vyšetrovacej väzbe.Jednému zo spoluväzňov, ktorý sa iba vydával za moslima, vysvetlil, že by mal pomôcť pri zabíjaní nevercov. Keď sa dostane na slobodu, mal by umiestniť nálože, za čo mu Sýrčan prisľúbil finančnú odmenu s tým, že útoky budú financované z Kataru. Keď sa však dozvedel, že ide o kresťana, pohrozil mu fyzickou likvidáciou.