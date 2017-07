V Nemecku obžalovali päticu islamistov zadržaných vlani v novembri

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe 20. júla (TASR) - O vznesení žaloby voči piatim mužom vo veku 27-51 rokov, ktorých zadržali vlani 8. novembra pre podozrenie z náboru dobrovoľníkov pre tzv. Islamský štát, informovala dnes nemecká Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe.Muži, ktorých zadržaniu predchádzalo niekoľko mesiacov trvajúce vyšetrovanie v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko, sú odvtedy vo vyšetrovacej väzbe.Výraznou pomocou pre nemeckú justíciu bolo svedectvo vtedy 22-ročného mladíka, ktorý bojoval za IS v Sýrii a odtiaľ ušiel cez Turecko nazad do Nemecka.Vedúcou osobnosťou nadregionálnej siete islamistov bol Iračan Ahmad Abdulaziz Abdullah A. známy pod prezývkou abú Walá, ktorý je považovaný za významnú postavu islamistickej scény v Nemecku.Obžaloba má podľa nemeckej tlače viac ako 100 stránok.