V Nemecku odobrili zákon, ktorý povoľuje výdaj marihuany na predpis

Berlín 19. januára (TASR) - Poslanci Spolkového snemu, dolnej komory nemeckého parlamentu, schválili dnes jednomyseľne návrh zákona, ktorým sa v určitých prípadoch povoľuje chorým výdaj marihuany na lekársky predpis.Legislatíva by mohla do platnosti vstúpiť už v marci. Nemecký minister zdravotníctva Hermann Gröhe zdôraznil, že výdaj marihuany bude obmedzený výhradne na lekárske účely.Povedal tiež, žeMarihuana na predpis by tak podľa Gröheho mala byť financovaná verejným zdravotníctvom pre pacientov, ktorým sa nedá účinne pomáhať iným spôsobom.Pacienti v Nemecku, ktorí potrebovali marihuanu na lekárske účely, museli doteraz požiadať o špeciálne povolenie. Doposiaľ tak urobilo okolo 1000 ľudí.V Nemecku bude onedlho možné marihuanu na tieto účely pestovať. Kým sa tak stane, bude na lekársky predpis vydávaná iná, dovezená zo zahraničia, uviedla agentúra AP.Podobné zákony ako Nemecko už v Európe prijali Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Macedónsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko Veľká Británia a Taliansko.