V Nemecku odsúdili architekta-stalkera. Za brutálnu vraždu expriateľky

Mníchov 2. novembra (TASR) - Štyridsaťšesťročného architekta, ktorý roky prenasledoval expriateľku, aby ju napokon vlani ubodal nožom na smrť, poslal vo štvrtok Krajinský súd v Mníchove do konca života za mreže, a to za vraždu z nízkych pohnútok.V zdôvodnení doživotného trestu väzenia pre obžalovaného sa pripomína jeho jasný úmysel vraždiť na príklade 18 rán nožom, ktoré uštedril obeti. Vzhľadom na mimoriadnu závažnosť zločinu nemôže po odpykaní 15 rokov väzenia prísť k prepusteniu odsúdeného na slobodu.Súd konštatoval, že obžalovaný po šesť rokov strpčoval život svojej bývalej priateľky, pričom sa ničím (ani viacnásobným sťahovaním obete) nenechal odradiť. Opakovane ju obťažoval na pracovisku i v bydlisku, a to napriek príkladnému správaniu poškodenej a jej opakovanej úspešnej snahe o zákaz kontaktu. Informácie priniesol Bavorský rozhlas (BR).Poruchu osobnosti, ktorou argumentovala obhajoba, odborný znalec u obžalovaného nezistil, takže súd vyhovel návrhu trestu prokuratúry zdôvodňujúcej ho faktom, že obžalovaný urobil obeti zo života peklo.K vražde z augusta 2016 došlo pred bydliskom 45-ročnej ženy iba niekoľko dní pred ďalším procesom, v ktorom sa mal muž zodpovedať zo stalkingu.Páchateľa, ktorý z miesta činu ušiel, zadržali až po troch mesiacoch na úteku v Španielsku. Čas od vydania do Nemecka strávil vo vyšetrovacej väzbe.