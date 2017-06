V Nemecku pochodovali moslimovia proti terorizmu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín nad Rýnom 17. júna (TASR) - Viac ako 3000 ľudí sa zúčastnilo dnes na mierovom pochode v Kolíne nad Rýnom, ktorým chceli nemeckí moslimovia odsúdiť teroristické útoky páchané v mene ich náboženstva. Akciu pod názvomvítali obyvatelia mesta spontánnym potleskom.Islamská akademička Lamya Kaddorová, ktorá bola spoluiniciátorkou pochodu, pred účastníkmi vyhlásila, že po útokoch extrémistov v Berlíne, Manchestri a Londýne, ale aj v moslimskom svete, je načase vyslať jasné znamenie.povedala s tým, že moslimská občianska spoločnosť nesmieDemonštrácia počas moslimského mesiaca ramadán, keď veriaci dodržiavajú tradičný pôst, v úvode prilákala iba niekoľko stoviek ľudí, neskôr sa však pridávali ďalší a Kaddorová nakoniec odhadla účasť na 3000-3500 osôb. Tento počet bol pre organizátorov do značnej miery sklamaním, keďže pôvodne rátali až s desaťtisícovou účasťou.Polícia konštatovala pokojný priebeh pochodu, ktorého účastníci niesli transparenty s nápismi akočiAkcia vyvolala už v predstihu debatu, keďže ju odmietla podporiť významná organizácia Ditib, združujúca príslušníkov turecko-moslimskej menšiny v Nemecku. Spolkový minister spravodlivosti Heiko Maas na to v denníku Kölner Stadt-Anzeiger reagoval slovami, že by sa tento zväz následne