V Nemecku pokračujú sondážne rokovania strán únie CDU/CSU a SPD

Na archívnej snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. januára (TASR) - V Berlíne pokračujú sondážne rokovania strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD, ktoré by mali vyústiť do rokovaní o vytvorení budúcej vlády spolkovej republiky.Podľa informácií tlačovej agentúry DPA a iných nemeckých mediálnych zdrojov odvolávajúcich sa na aktérov rokovaní chcú všetci účastníci oficiálne rezignovať na i tak nedosiahnuteľné ciele v oblasti ochrany ovzdušia do roku 2020. Súčasne však pracujú na balíku opatrení, ktoré by mali podľa možností čo najviac vyplniť medzery vyplývajúce z nesplnenia spomínaných cieľov. K tomuto konsenzu dospela sondážna skupina pre otázky energetiky, ochrany ovzdušia a životné prostredie. Tento kompromis však zatiaľ vedenie všetkých strán neodsúhlasilo.Dôležitou témou sondážnych rokovaní bola i daňová politika, v tejto oblasti však zatiaľ nedošlo k dohode.Všetci aktéri chcú hranicu príjmov, ktoré sa budú zdaňovať sadzbou 42 percent, zvýšiť zo súčasných necelých 55.000 eur na 60.000 eur ročne, SPD chce však nechce ustúpiť od extra zdanenia špičkovo zarábajúcich osôb, čo sťažuje dosiahnutie konsenzu.Naopak, saský krajinský premiér Michael Kretschmer (CDU) varoval v pondelok pred prerozdeľovaním príjmov z daní a pred ďalším daňovým zaťažením podnikateľov.